イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、FIFAワールドカップ26の組み合わせが決定したことに言及した。

FIFAワールドカップ26の組み合わせ抽選会が5日に行われ、イングランド代表はグループLに入り、クロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と同組に。2026年6月17日にクロアチア代表、同23日にガーナ代表、同27日にパナマ代表と対戦することが決定した。

組み合わせが決定したことを受け、トゥヘル監督はイギリスメディア『BBC』で「難しいグループで、難しい初戦だ」と感想を明かしながら、次のように対戦相手について語った。

「クロアチアとガーナはW杯の常連で、どちらも誇り高く強い国だ。難しいグループだ。パナマについては今のところあまり詳しくないが、もちろん大会が始まる前までに分かることだろう」

「私自身、チャンピオンズリーグ形式のグループリーグでの経験しかないけど、常に最大限の敬意を払って、グループリーグを勝ち抜くことに全力を注ぐという姿勢で臨んでいた。このグループリーグのように常に難しいと感じるけど、自信を持って、万全の準備を整えて臨むつもりだ」

「どこも侮ってはいけない。もちろん、クロアチアは傑出している。私たちが対戦するグループに入るポット2では最上位のチームだ。しかし、ガーナは常に才能に溢れ、常にサプライズを仕掛けてくるし、W杯でも素晴らしい歴史を持っている。パナマはアンダードッグとしての役割を最大限に活かそうとするだろう。どこも侮ってはいけない。誰もが最大限の敬意を受けるに値するし、私たちはそれを示すことができるだろう」