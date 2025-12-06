大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、キケ・ヘルナンデス内野手が左肘の手術を受けた。これにより、来春に予定されているWBC出場も絶望的となったが、本人としても手術に踏み切るのは苦渋の決断だったようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアによると、キケは先日出演したポッドキャスト番組の中で、「母国プエルトリコでWBCに出場することは、ワールドシリーズ（WS）でプレーすることと同じくらい大きな夢だった。これまで2回WBCに出場したけれど、一度もプエルトリコでプレーする機会はなかった。今回は大会がプエルトリコに戻ってきたから、『どうしたらいいのか』って感じだった。『ドクター、ちょっと考える時間を数日ください。できれば家族が決断してくれたらいいんですが』って思っていたんだ」と言及。

続けて、「妻、両親、代理人と話し、最終的には家族に決めてもらったんだ。今回の手術に関しては、MRIを撮ってから手術日までわずか1週間だった。その間ずっと、本当に手術を受けるべきなのか自問自答していた。『日に日に良くなっている気がする。手術を受けるのは間違いなんじゃないか。』と思っていた。でも、蓋を開けてみると手術が必要なのは明らかだった。今となっては、手術を受けて本当によかったと思っている」と語ったという。

手術前にはかなりの葛藤があったというキケだが、長期的な視点で見れば正解だったのかもしれない。

