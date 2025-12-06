お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が11月29日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。ロケバス運転手の“ある行動”について疑問を呈した。

「僕が音に敏感なだけかもしれない」「売れっ子の人たちは…」

又吉直樹

又吉は、「これは非常に言いにくいことでもあるんですけど……」「僕が音に敏感なだけかもしれない」と前置きしながら、「早朝のロケバスで、8人中、4～5人寝てるみたいな。そのときに、すごいご機嫌なBGMを流してる運転手さんがいる。あれって、どういうことなんですかね(笑)?」と吐露。ロケバスに乗車中は、「イヤホンで音楽を聴くこともできる」「寝たい人は音がないほうが寝れる」とし、「だから、基本かかってないほうが寝やすい」と訴えた。

特に、早朝ロケの場合、「売れっ子の人たちは、夜中まで働いて朝から大変やなって。みんなが共有してるというか、思いますよね?」と語り、「だとしたら普通、“寝かしてあげたい。疲れてるやろな”って思いそうじゃないですか」と苦笑い。「運転手さんも早起きしてるわけですから。眠気対策としてラジオを流す、BGMを流すことで目を覚まそうとしてる可能性もある」と寄り添いつつ、「理解はできるんですけど、なんか不思議やなって思う」と本音をぼやいていた。