兵庫県南西部に位置する福崎町(ふくさきちょう)は、民俗学者・柳田國男の出身地であることから「妖怪のまち」としても知られています。特にここ数年は、非公式キャラクターの河童の「ガジロウ」がメディアに取り上げられることが増えてきました。

今回は子どもから大人まで大人気の、「辻川山公園」に棲むガジロウと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

3号機への入れ替えも! 「辻川山公園のガジロウ」について

ガジロウ(2号機)

辻川山公園

・兵庫県神崎郡福崎町西田原

・アクセス：【車】中国自動車道・播但連絡道「福崎IC」福崎北ランプ下車

【電車】JR「福崎駅」下車、タクシー約10分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

「ガジロウ」は、柳田國男の著書に登場する河童を元に生まれたキャラクター。「辻川山公園」内の池では、9時～18時の毎時0分・15分・30分・45分に水中から飛び出す「ガジロウ」を見ることができます。

公園内にはガジロウの滑り台「ガジロウスライダー」も設置されており、舌のように伸びるローラー滑り台で子どもたちを楽しませています。

ガジロウ(初号機)

ガジロウ(初号機)が発見された2014年2月14日から休まずに、今(2号機)も地域内外から訪れる観光客を驚かせ楽しませてくれているガジロウは、関西圏内で知名度も上がってきているのだそう。ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングにより集まった寄附金で、12月21日(日)に3号機への入れ替えが行われるとのことです。

また、町内にはガジロウの他にも22基の妖怪ベンチがあり、まちを訪れる人たちをお迎え! 駅前には3Dトリックアートも設置しています。妖怪たちを探したり、記念撮影をしたりとさまざまな妖怪との出会いを楽しめるのもまちの魅力です。

自治体からのメッセージ

池からガジロウが出てくる辻川山公園は福崎町の主要観光地でもあり、子どもから大人まで多くの方が連日訪れています。これから寒い季節になっていきますが、12月21日(日)には「クリスマスFukuランタン」も実施しますので、ぜひご来場いただければと思います。

福崎町のふるさと納税返礼品について

ガジロウをたっぷり満喫できる! 「ガジロウ刺繡入りパーカー」と、ガジロウからお酒と直筆年賀状が届く返礼品を紹介します。

ガジロウ刺繡入りパーカー

・提供事業者：em.

・内容量：ガジロウ刺繡入りパーカー【S～XXXLサイズまで選べます】

・寄附金額：3万3,000円

単なるプリントではなく、繊細な刺繍でガジロウを表現! 立体感と高級感のあるクールな仕上がりが魅力的なパーカーです。インパクト大で視線を集めること間違いなし! 「新しくなったガジロウ3号機を、パーカーを着て応援してみてください」と担当者は語っていました。

お正月を福崎ふるさとお酒2本セット(純米吟醸酒1本＋もちむぎ焼酎1本)で祝おう! (元日に届くガジロウ直筆年賀状付き)

・提供事業者：(純米吟醸)株式会社マルフク、(年賀状)福崎町地域振興課

・内容：「ガジロウ」ラベルの特別仕様の純米吟醸【720ml 1本】、もちむぎ焼酎【720ml 1本】、「ガジロウ」からの直筆年賀状

・寄附金額：1万2,000円

※受付期限：2025年12月21日まで

まちの特産品「もち麦」を原料とした焼酎、兵庫県産山田錦を100％使用した純米吟醸酒が年内に、「ガジロウ」が直筆で書いた年賀状が元日に届く返礼品です。毎日15分おきに池から飛び出るという激務をこなす「ガジロウ」が、分刻みで働く合間に1枚1枚手作業で年賀状を書きつづるのだとか!

今回は兵庫県福崎町の「辻川山公園のガジロウ」と、返礼品を紹介しました。公園では池から顔を出すガジロウやガジロウスライダーを楽しめますが、その他にも妖怪スポットはいたるところに点在。まちじゅうで妖怪を満喫できるので、たくさんの妖怪を探して記念撮影をするのも楽しそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者