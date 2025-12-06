リーグ・アン第15節が5日に行われ、スタッド・ブレストとモナコが対戦した。

ここまで14試合を消化したリーグ戦で7勝2分5敗を記録し、勝ち点「23」の7位につけるモナコ。リーグ・アン3連敗のなか迎えた前節でパリ・サンジェルマンを下した同クラブが、スタッド・ブレストとのアウェイマッチに臨む。日本代表MF南野拓実はトップ下で先発出場し、公式戦3試合連続ゴールを狙う。

試合は28分にスタッド・ブレストがスコアを動かす。敵陣右サイドでスローインを獲得し、ケニー・ララがボックス内に長いボールを投げ入れる。ニアでルドヴィク・アジョルクが競り合うと、手前に落ちた浮き球を自らボレーシュート。相手にディフレクションしたボールは枠を捉え、GKが弾いたこぼれ球にカモリー・ドゥンビアが反応する。頭でネットを揺らし、スタッド・ブレストが先制した。

一方のモナコも、39分に南野が決定機を迎える。両チームによるクリアの応酬から、カイオ・エンリケが前線にロブパスを供給。センターフォワードのミカ・ビエレスが頭で後方に逸らすと、裏に抜け出した南野がペナルティエリア内に侵入する。しかし、左足で放ったシュートは枠の右に外れてしまう。

そんななか、60分にアジョルクが一発退場となり、スタッド・ブレストが数的不利となる。反撃の糸口を探るモナコは、69分にポール・ポグバを投入。だが、最後まで同点弾は奪えずにタイムアップし、スタッド・ブレストが1－0で勝利した。なお、南野は77分までプレーしている。次節、スタッド・ブレストは13日にアウェイでレンヌと対戦。モナコはその翌日にアウェイでマルセイユと対戦する。

【スコア】

スタッド・ブレスト 1－0 モナコ

【得点者】

1－0 28分 カモリー・ドゥンビア（スタッド・ブレスト）