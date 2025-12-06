2026年6月に北中米で幕を開ける『FIFAワールドカップ26』の組み合わせ抽選会が日本時間6日、共同開催国であるアメリカ・ワシントンD.C.の『ジョン・F・ケネディ・センター』で行われた。データサイト『OPTA』が各グループを分析している。

『OPTA』は全出場国に0〜100までの『Opta Power Rating』を割り当てた各グループのパワーランキングを発表。アルゼンチン代表（FIFAランキング／2位）、オーストリア代表（24位）、アルジェリア代表（35位）、ヨルダン代表（66位）が属するグループJに全グループ最高の「平均評価：77.1」という数値を付け、「私たちのモデルでは、これが来夏の“死のグループ”になると予測されている」と見解を示した。

また、オランダ代表（7位）、日本代表（18位）、チュニジア代表（40位）、欧州プレーオフBの勝者【ウクライナ代表（28位）／ポーランド代表（31位）／スウェーデン代表（43位）／アルバニア代表（63位）】が入ったグループFについては、「平均評価：76.6」と上位3番目の数値に。全グループで最も4カ国が拮抗した組み合わせと説明しつつ、「オランダの首位通過を覆す可能性が最も高いのは日本」と指摘している。

一方、「来夏のW杯で最もレベルが低いグループ」と紹介されたのは、開催国カナダ代表（27位）がポット1のグループB。同組にはカナダ代表以外にスイス代表（17位）、カタール代表（51位）、欧州プレーオフDの勝者【イタリア代表（12位）／ウェールズ（32位）／北アイルランド（69位）／ボスニア・ヘルツェゴビナ代表（71位）】が入っている。