日向坂46藤嶌果歩「台本を読んで“そういえば！”と思って…」最近購入したアイテムに髙橋未来虹「ギャルですね～」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。11月28日（金）の放送は、髙橋未来虹と藤嶌果歩の2人でお届け！ ここでは、藤嶌が最近購入したアイテムについて語った模様を紹介します。髙橋：「モノトーンの洋服が多め女子」髙橋未来虹と？藤嶌：「本当はギャルファッションが好き？」藤嶌果歩です！髙橋：この番組内で果歩のギャル化が（笑）。藤嶌：（スタッフさんが）私をギャルキャラにさせようとしてません？ 違いますよ！ ただ……ヒョウ柄のサンダルは買いました（笑）。髙橋：ハハハ！藤嶌：この台本を読んで“そういえば！”と思って……。髙橋：ギャルですね～、それはちょっと我々には選べないですわ。藤嶌：ギャルじゃないですけど、ヒョウ柄のサンダルは買いました。冬用のモフモフサンダル（笑）。髙橋：強いですわ。藤嶌：今度、現場に履いていくので見てください！髙橋：うん。でもなんで……あっ、あなた大阪好きじゃん？藤嶌：はい。髙橋：それが高じて（ヒョウ柄を買った）？藤嶌：違います（笑）！ 大阪はめっちゃ好きですけど、普通にサンダルがかわいかったんですよ。髙橋：じゃあ、次の（「ほっとひといき！」の）収録に履いてきてね？藤嶌：絶対にイジられるから恥ずかしいな（笑）。髙橋：引きで告知写真も撮ってもらって。藤嶌：じゃあ……今度履いてきますね。足元まで見せる機会もなかなかないので。髙橋：楽しみにしてます（笑）！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46