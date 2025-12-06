FIFAワールドカップ26の組み合わせ抽選会が行われた。日本代表はグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ代表／スウェーデン代表／ポーランド代表／アルバニア代表）と対戦する。

初戦の対戦相手のオランダの基礎情報、予選成績、11月の招集メンバーは以下の通り。

基礎情報

ワールドカップ出場歴：2大会連続12回目

過去最高成績：準優勝（1974、1978、2010）

FIFAランキング：7位

vs日本成績：オランダの2勝1分け0敗 6得点2失点

予選成績

第1節：vsフィンランド【0-2／○】

第2節：vsマルタ【8-0／○】

第3節：vsポーランド【1-1／△】

第4節：vsリトアニア【2-3／○】

第5節：vsマルタ【0-4／○】

第6節：vsフィンランド【4-0／○】

第7節：vsポーランド【1-1／△】

第8節：vsリトアニア【4-0／○】

欧州予選成績：6勝2分0敗 27得点4失点＝G組1位で出場権を獲得

11月招集メンバー

▼GK

マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）

ロビン・レフス（サンダーランド／イングランド）

バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）

▼DF

ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）

フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）

デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）

クイリンシー・ハートマン（バーンリー／イングランド）

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）

ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）

ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

マタイス・デ・リフト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ルチャレル・ヘールトロイダ（サンダーランド/イングランド）

▼MF

ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）

フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）

タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）

イェルディ・スハウテン（PSV）

シャビ・シモンズ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

クインテン・ティンバー（フェイエノールト）

ルチアーノ・ヴァレンテ（フェイエノールト）

▼FW

メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）

コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）

ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）

ドニエル・マレン（アストン・ヴィラ／イングランド）

ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）

ノア・ラング（ナポリ／イタリア）

▼監督

ロナルド・クーマン