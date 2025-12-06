FIFAワールドカップ26の組み合わせ抽選会が行われた。日本代表はグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ代表／スウェーデン代表／ポーランド代表／アルバニア代表）と対戦する。
初戦の対戦相手のオランダの基礎情報、予選成績、11月の招集メンバーは以下の通り。
基礎情報
ワールドカップ出場歴：2大会連続12回目
過去最高成績：準優勝（1974、1978、2010）
FIFAランキング：7位
vs日本成績：オランダの2勝1分け0敗 6得点2失点
予選成績
第1節：vsフィンランド【0-2／○】
第2節：vsマルタ【8-0／○】
第3節：vsポーランド【1-1／△】
第4節：vsリトアニア【2-3／○】
第5節：vsマルタ【0-4／○】
第6節：vsフィンランド【4-0／○】
第7節：vsポーランド【1-1／△】
第8節：vsリトアニア【4-0／○】
欧州予選成績：6勝2分0敗 27得点4失点＝G組1位で出場権を獲得
11月招集メンバー
▼GK
マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）
ロビン・レフス（サンダーランド／イングランド）
バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）
▼DF
ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）
フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）
デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）
クイリンシー・ハートマン（バーンリー／イングランド）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）
ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
マタイス・デ・リフト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ルチャレル・ヘールトロイダ（サンダーランド/イングランド）
▼MF
ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）
フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）
タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）
イェルディ・スハウテン（PSV）
シャビ・シモンズ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
クインテン・ティンバー（フェイエノールト）
ルチアーノ・ヴァレンテ（フェイエノールト）
▼FW
メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）
コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）
ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）
ドニエル・マレン（アストン・ヴィラ／イングランド）
ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）
ノア・ラング（ナポリ／イタリア）
▼監督
ロナルド・クーマン