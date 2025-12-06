FIFAワールドカップ26の組み合わせ抽選会が行われた。日本代表はグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ代表／スウェーデン代表／ポーランド代表／アルバニア代表）と対戦する。

今大会から出場国が48カ国に拡大。これまでは各グループ上位2カ国が決勝トーナメント進出となっていたが、今大会からはグループステージ上位2カ国に加え、各グループ3位の成績上位8カ国が決勝トーナメントに進出。計32カ国で決勝トーナメントを戦う。

日本代表の最高成績は過去4度のベスト16（2002年・2010年・2018年・2022年）となっており、北中米W杯ではベスト8以上の成績が期待される。今大会の出場国数拡大に伴い、決勝トーナメント1回戦に勝利してようやくベスト16。決勝トーナメントで2回勝利してベスト8にたどり着く。

日本が所属するグループFは、ラウンド32でグループCに入った国と対戦。1位通過の場合はグループCの2位、2位通過の場合はグループCの1位が対戦相手だ。グループCはブラジル代表、モロッコ代表、ハイチ代表、スコットランド代表という組み合わせになっている。FIFAランキング5位のブラジル、11位のモロッコがグループステージ突破の有力国と見られ、ラウンド32でいきなり格上の国と対戦する可能性がある。

【動画】2026年北中米W杯は何が変わる？