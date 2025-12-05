大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)で司会を務める綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサー。3年連続で司会を務める有吉に、紅白司会が自身にとってどんな経験になっているのか、また、2025年を振り返るとともに、本番への意気込みを語ってもらった。

放送100年を締めくくる節目となる今年の紅白。綾瀬は2013年、2015年、2019年に続き4回目、有吉は2023年、2024年に続き3年連続3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年に続き2年連続2回目の司会となる。番組のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。「これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように」との思いが込められている。

有吉は「放送100年という、すごく大事な記念の大会なので、皆さんと一緒に素晴らしい大会になるように頑張りたいと思います」と意気込む。

紅白司会が自身にとってどんな経験になっているか尋ねると「僕は『M-1』チャンピオンでもないですし、コンテストのチャンピオンでもないので、ヒッチハイクしただけみたいな肩書きでしたが、紅白の司会をやると、ちょっと印籠みたいな感じで、『紅白やってます』という肩書きができたかなという感じがあります」と語る。

初めて司会を務めた2023年のときは妻も感動してくれたそうで「妻に報告したときに涙を流して喜んでくれていた」と明かし、「今回は『おめでとう。そんなことよりちょっとお湯止めて』と(笑)。子供が生まれてドタバタ忙しいものですから、それどころじゃないんだという感じはありましたけど、家族もみんな喜んでくれています」と笑う。

昨年第1子が誕生して生活が激変したそうで、2025年はどんな年になっているか尋ねると「子供と格闘した一年でした」と回答。子供の存在がパワーにもなっていると言い、「より仕事を頑張るぞという気持ちです」と話した。

また、仕事に関して目標は掲げないようにしているそうで、「もう30年ぐらい活動していますが、毎年行き当たりばったりというか、目標を立ててもうまくいかないので。紅白の仕事も、まさか今年もう1回やらせてもらえると思ってなかったですし、いつもなるべく目標を立てないように。これからもいただく仕事を一生懸命やっていきたい」と今後の抱負を語った。