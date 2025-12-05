大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手は、今季途中から本格的に投手復帰を果たした。そこから6回程度まで投げられる状態に戻してきているが、来季もこの調子を維持できるのかについては不透明な部分もあるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「大谷は来季を迎えるにあたり、最も大きな疑問符の1つとなっている。数年前に肩を負傷し、今季ようやくマウンドに復帰したばかりだ。ポストシーズン中は定期的に先発登板し、さらに短い登板間隔で第7戦の先発を務めるなどハードワークを強いられた」と言及。

続けて「彼のように大きな負荷がかかった状態の選手を、ドジャースが今後どのように扱っていくのかは注目されるところだ。しかし、この点について、ブランドン・ゴームズGMは現時点では明確な方針を示していない」としつつ、「それについては、オフシーズンがもう少し進んだ段階で本人と話し合うことになると思う。昨年とは違い、より通常に近いスケジュールになる見込みだが、もちろん状況に応じて柔軟に変わる可能性もある」という同GMのコメントを伝えている。

来季開幕前にはWBCも控えている大谷だが、球団側は状況をみながら慎重に運用方針を固めていくつもりのようだ。

