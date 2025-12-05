FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは12月5日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「極上コスパ！クリスマスセール」を開始した。12月12日15時まで。

FRONTIERのクリスマスセール

期間限定のパソコン特価セール。ゲーマー人気の高いGPUを中心にエントリーからハイエンドクラスまで幅広いラインナップでゲーミングPCの特価販売を展開する。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS1123」 セール価格278,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・【MSI製マザーボード】AMD B650 チップセット

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti(MSI製)

・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLMB650/WS1129」 セール価格279,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・【MSI製マザーボード】AMD B650 チップセット

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLB550/WS1205」 セール価格159,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・【MSI製マザーボード】AMD B550 チップセット

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。