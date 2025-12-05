TAMAGOYAベーカリーカフェは12月1日より、「いちごスイーツフェア2025」を開始した。

同フェアでは、静岡県産いちごや日の出たまごを使用した4種類の限定スイーツを提供する。

「イチゴのショートケーキプレート」(1,200円)は、パンケーキにオリジナルのいちごソースと生クリームを合わせ、ピスタチオとクランベリーソースで風味を添えたプレート。静岡県産いちごと粉糖を散らし、雪が降り積もったように仕上げている。

「TAMAGOYAのナポレオンパイ」(1,300円)は、焼き上げたパイ生地に、日の出たまごで仕込んだカスタードを合わせ、いちごを贅沢に乗せたナポレオンパイ。アーモンドの香りも特徴とのこと。

「日の出たまごのクレームブリュレ」(1,200円)は、日の出たまごのコクを生かしたカタラーナの表面をブリュレし、いちご、いちごアイス、生クリームと果実を合わせている。

さらに、ドリンクメニューとして、果肉感のあるオリジナルのいちごソースと丹那牛乳を合わせた「イチゴミルク」(660円)や、刻んだいちごが入った「ストロベリーティー」(660円)も販売。サラダランチビュッフェやスイーツセットドリンクでも取り扱っている。

また、12月15日の16時までは、ローストビーフやミートパイなどが楽しめる「TAMAGOYAのクリスマスオードブル」(4,500円)や、ドライフルーツとナッツを練り込んだ「シュトーレン」(1,500円)の予約を受け付けている。