EFMは12月1日、日本人初プロデュースのプレミアムテキーラブランド「雫」から、4年熟成の《雫 エクストラアネホ》を、200本の数量限定で発売した。

日本最高峰4年熟成エクストラアネホ

今回完成したエクストラアネホは、通常の熟成期間を超える4年熟成により、驚くほどまろやかで上品な口当たりであるという。同社代表の杉山氏は、メキシコで料理を学んだ経験から「日本人に本物のメキシコ文化を伝えたい」という想いを持ち、現地杜氏に特別なブレンドを依頼した。フレンチオーク樽とアメリカンオーク樽を組み合わせて熟成することで、日本人好みの香り高くまろやかな味わいを追求している。希望小売価格は22万円。

同商品は、日本とメキシコの歴史的な縁に敬意を表して、このテキーラのために特別に仕立てた有田焼ボトルを採用し、桐箱に納めて提供する。特注ボトルと桐箱包装により、贈答用にもおすすめとのこと。

また同時に、5年ぶりに「雫 ブランコ」「雫 レポサド」「雫 アネホ」の3種も刷新して販売する。これら3種も、テキーラの「度数が高くて飲みにくい」というイメージを覆す、柔らかな舌触りと深い余韻が特。いずれもアルコール度数は38度で、アガベ100%$を使用している。