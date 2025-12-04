チェルシーを率いるエンツォ・マレスカ監督が、3日に行われたプレミアリーグ第14節リーズ戦を振り返った。イギリスメディア『スカイスポーツ』が同日、同監督のコメントを伝えている。

直近の公式戦7試合を5勝2分と無敗で駆け抜けていたチェルシーが、プレミアリーグで4連敗中だったリーズの本拠地『エランド・ロード』に乗り込んだゲームは、序盤の6分に早々とセットプレーから失点を喫すると、前半終了間際の43分には、日本代表MF田中碧にプレミアリーグ初ゴールとなる強烈なミドルシュートを叩き込まれる。2点ビハインドで折り返した後半は、序盤の50分にポルトガル代表FWペドロ・ネトが1点を返したものの、72分には自陣でのミスから再びリードを2点に広げられる。試合はこのまま1－3でタイムアップを迎え、チェルシーは10月25日に行われたプレミアリーグ第9節サンダーランド戦（●1－2）以来、公式戦全体で見ると8試合ぶりとなる黒星を喫した。

試合後、マレスカ監督は「正直に言って、あらゆる面で相手の方が遥かに上回っていた」と完敗を認める。「この試合から得られるものは何もない。我々にできることは、自分たちの失敗を検証し、分析し、どう改善すべきかを考えることだけだ」と言葉を続け、この黒星を今後に繋げていくことを誓った。

また、マレスカ監督は「クオリティーだけで試合に勝つことはできない。それ以上のものが求められる。今日は彼らの方が我々より優れていた」とリーズを称えると、 「こここはプレミアリーグだ。良いパフォーマンスを発揮しなければ、当然ながら苦戦することになる。今日の試合は我々の求める基準ではなかった」と、指揮官がチームに求めるレベルに達していなかったと語った。

次節、チェルシーは6日に敵地でボーンマスと対戦する。

【ハイライト動画】田中碧がプレミア初ゴール！リーズが好調チェルシー撃破