リーズを率いるダニエル・ファルケ監督は、チェルシー戦で勝利を収めたものの、その立場は未だに疑問が残されているようだ。4日、イギリス『BBC』が報じている。

昨シーズン、チャンピオンシップ（イングランド2部）で優勝を果たしたリーズはプレミアリーグへの復帰が決定。今シーズンは開幕節でエヴァートンを下したが、その後は低空飛行が続き、第13節終了時点で18位に沈んでいた。

こうした状況を受け、ファルケ監督解任の可能性が浮上。チェルシー、リヴァプールとのホーム連戦で少なくとも1勝しなければ、クラブは指揮官交代を決断する可能性が高いとも伝えられていた。そんななか、リーズは3日にプレミアリーグ第14節でチェルシーと対戦。日本代表MF田中碧のプレミアリーグ初ゴールなどもあり、3－1で勝利を収め、暫定ながら降格圏脱出に成功した。

チェルシーに相手に3ポイントを獲得したものの、ファルケ監督の将来は未だ疑問が残されている模様。『BBC』は「ファルケ監督の後任候補を探す計画が始まった」と報道しており、同指揮官の将来は安泰ではないという。

しかしながら、ファルケ監督が試合後に「我々はクラブもトップレベルに戻そうと必死だった。エランド・ロード（リーズの本拠地）は最高の状態に戻った」とコメントを残したように、『BBC』も「この勝利は選手とファンの双方の士気を向上させた」と、今後も指揮を取り続ける上で重要な勝利との見解も示している。

リーズは次戦、6日にホームでリヴァプールと対戦する。

【動画】田中碧のプレミアリーグ初ゴールでチェルシー撃破



