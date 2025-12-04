「残酷な天使のテーゼ」は“ブレイクダンサー”に人気!? EXILE/FANTASTICS・世界が理由を分析「間奏の部分だけ急にブレイクビーツになるんですよ」

10月からスタートしたTOKYO FMの新番組「FM EVA 30.0」（毎週土曜 22:30～22:55）。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきます。今回の放送では、『エヴァンゲリオン』公式アパレルブランド「RADIO EVA」クリエイティブディレクター・加藤トモヒロさんと、EXILE/FANTASTICSのパフォーマー・世界さんがゲストに登場。ここでは、『エヴァンゲリオン』シリーズを代表する楽曲「残酷な天使のテーゼ」や「魂のルフラン」がダンス楽曲としても人気な理由を世界さんが分析していました。加藤：世界さんにお聞きしたいことがあるんですけども、今まで『エヴァ』から着想を得たダンスとか、『エヴァ』と結びつけたダンスとかってありましたか？世界：例えば、単純に歩いているときに「使徒の浮遊感」って言ったらいいんですかね、そういう得体の知れない雰囲気みたいなものをちょっと真似したりします。頭の高さを変えないまま動く感じとか。加藤：ちょっと人間味がない動き。世界：そうですね。「どう表現したら、この動きになるんだろう？」とかを考えたことはありますね。加藤：じゃあ「残酷な天使のテーゼ」とか「魂のルフラン」で踊ったこともありますか？世界：「残酷な天使のテーゼ」は、FANTASTICSとして出演した番組でカバーさせていただいたことがあります。そのときに「この振りを作るのは世界さんでしょ！」とメンバー内で話になって、がっつりオマージュさせていただきました（笑）。加藤：そうなんですね！世界：そういう意味では、結構『エヴァ』は、ダンサーからするとパイオニア的な存在でもあります。それこそ、BボーイやBガールは「残テ（残酷な天使のテーゼ）」を結構使うんですよね。「魂のルフラン」は、立ち踊りの人が使うんです。加藤：へぇ！世界：“その差は何だろう？”と思ったときに、ちょっとマニアックな話になっちゃうんですけど、多分「残テ」の間奏の部分だけ急にブレイクビーツになるんですよ。だから、Bボーイ・Bガールは好んで使うんだと思います。昔いましたよ、綾波レイのコスプレをしてウインドミル（ブレイクダンスの技）をする人が。加藤：プラグスーツで？世界：プラグスーツで踊っている人もいましたね。＜番組概要＞番組名：FM EVA 30.0放送日時：毎週土曜 22:30～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/fmeva30/