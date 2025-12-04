ブレーメンに所属する日本代表DF菅原由勢がオンライン取材に応じ、ブンデスリーガでの手応えや同僚のGK長田澪（ミオ・バックハウス）について語った。

菅原は移籍市場閉幕迫る8月26日にサウサンプトンから、買い取りオプション付き期限付き移籍でブレーメンに加入。ブンデスリーガ初の日本人選手である奥寺康彦氏、大迫勇也（現ヴィッセル神戸）、佐藤恵允（現FC東京）に次ぐクラブ史上4人目の日本人選手となった。

初挑戦のブンデスリーガの印象について「レベルの高いリーグだなと思います。素晴らしい選手たちが対戦相手にも自チームにもいる中、本当に楽しくというか自分の長所を生かしながらサッカーができています」と充実した表情で語った。また菅原は「ドイツのサッカーは自分に合っている」とも明言。その理由については「トランジションや上下動が速いという部分は、ダイナミックに攻撃・守備に関わる自分自身のプレースタイルにも合っています。ここから結果がついてくれば、さらに楽しくなるのかなと思っています」と述べた。

菅原は加入後即スタメンに抜擢され、現在リーグ戦11試合連続で先発出場中。ここまで3アシストを記録している。リーグ開幕後の移籍加入にも関わらず、チームにフィットできている理由についてこう語った。

「チームメイト全員が英語で会話ができることは、僕自身にはすごくプラスに働きました。問題なく英語でコミュニケーションを取ることができています。最初からジョークを言い合ったりすることによって、チームメイトもすごく温かく受け入れてくれました。僕のプレーや性格をいち早く知ろうとしてくれたところも非常に助けになったなと思います。あとは澪が助けてくれた部分もあり、思ったよりも早く順応できたかなと。けど、一番は試合に出場しながらチームメイトと向き合い、信頼し合ってサッカーをすること。スタメンで試合に出続けられたことも順応できた一つの理由かなと思います」

言及があった通り、21歳の日系ドイツ人・長田の存在も大きかったようだ。「ロッカーも隣ですし、家にご飯を食べに来たり、一緒にお昼ご飯にも行ったりします。可愛い後輩ですし仲はいい」と明かす。今季レギュラーとしてゴールマウスに立つ長田のプレーについて、菅原は「非常に周りが見えていて、何をすべきなのかがすごくクリア。見ていてすごく頼もしいです。足元のビルドアップ、セービング、クロスボールを積極的にキャッチしに行く姿勢。21歳の若いGKがあれだけ自信を持ってやっていることを考えると、将来的なポテンシャルはものすごくあると思います」と称賛。「勝った試合でも負けた試合でも、彼が中心となって守ってくれています。彼がいなかったらどれだけ勝ち点を落としていたんだろうと思います。21歳ですけど、チームの守備の中心には彼がいると思っています」と若き守護神へ絶大な信頼を寄せていることを明かした。

取材協力＝ブンデスリーガ

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

