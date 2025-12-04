大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手など、多くの日本人選手を擁している。埼玉西武ライオンズからMLBへ挑戦する今井達也投手のドジャース入りにも注目されたが、それが実現することはなさそうだ。米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が報じている。

今井は今季、24試合に先発して10勝5敗、防御率1.92、WHIP0.89と圧巻の数字を残してメジャーからの注目を集めている。最速99マイル（約159キロ）の速球に加え、多彩な球種を操る点はメッツの千賀滉大投手とも比較される。

これまで大谷のような実力のある日本人選手を獲得してきたドジャースは、来季のワールドシリーズ3連覇に向けて今井の獲得に動くのかどうか注目が集まっていた。

しかし、今井はドジャース加入には興味を示さず、「大谷と対戦して自分の速球がどこまで通用するか試したい」と語っており、その挑戦心が今回のドジャース拒否宣言につながった。

今井の発言に対してドジャースのマックス・マンシー内野手は「率直に言って、今井は他の選手と変わらない。彼らは皆、我々を倒そうとしている。彼については全く調べていない。これまで渡米した日本人投手の多くが、高いレベルを示してきた。だから彼も才能があり、優れた投手だと確信している」と言及した。

