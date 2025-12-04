大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、自身のSNSで来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を表明した。二刀流としての活躍が期待される大谷だが、ドジャースとしては負担を減らしたい気持ちもあるようだ。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。

ドジャースは2年連続で長きにわたるポストシーズンを戦い抜き、主力の疲労は限界に達している。特に先発投手陣は負荷が大きく、できることならWBCを辞退してほしいというのが球団の本音だという。

ドジャースからは大谷の他にも、山本由伸投手や佐々木朗希投手の侍ジャパン選出の可能性もある。

デーブ・ロバーツ監督は日本人選手に対して「我々は彼らをサポートする。しかし、投球は身体、特に腕に大きな負担がかかる。休息は来季に向けて有益だろう。しかし、WBCが個々の選手たち、そして日本にとってどれほど重要か、我々は理解している」と語った。

注目が高まるWBCに向けた動きについてボレリ氏は「大谷が今大会で登板するかどうか、また山本と佐々木が参加を決めた場合にどれほど重宝されるかは定かではない。彼らがどのような選択をするにせよ、ロバーツ監督はチームが彼らをサポートすると語った」と言及した。

