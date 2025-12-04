大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4日、フリーエージェント（FA）になっていたミゲル・ロハスと1年550万ドルで再契約に合意したと報じられた。引退後の役職も保証されたというが、球団側はワールドシリーズ（WS）優勝の立役者に誠意で応えたようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「WSを救ったのは、第7戦の9回に飛び出したロハスの同点弾だった。その“恩返し”とも言える形で、チームは来季に向け1年550万ドルの契約を結んだ。彼はすでに来季限りで引退する意向を明言しており、その後はチームの選手育成部門に加入すると見られている。このオフに簡単に代わりを見つけられたであろうユーティリティ内野手にこれほどの金額を払うのは割高と言える。しかし、もし彼をあっさり放出していたら、それはそれで非常に気まずい印象を与えたのも事実だ」と言及。

続けて、「あのホームランがなかったら、このオフに彼と決別していたとしても不思議はなかっただろう。野手のプロスペクトが豊富にいるため、彼を放出してベンチの枠を空けるのはごく自然な選択肢だったはずだ。劇的な一発に敬意を払いつつ、キケ・ヘルナンデス内野手の残留を優先させていても全くおかしくなかっただろう」と記している。

WSの同点弾が再契約の決定打になったとみられているロハスだが、現役ラストシーズンとなる来季はどのような活躍をみせてくれるのだろうか。

