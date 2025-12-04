埼玉西武ライオンズは4日、新たに古賀輝希内野手を、11月22日から開催されている「ジャパンウィンターリーグ2025」へ派遣することを発表した。

古賀は、2024年ドラフト7位で千曲川硬式野球クラブから入団。広角に長打を放てるバッティングを売りとする左打ちの内野手で、クラブチーム選手へのドラフト指名で話題となった。

プロ1年目の今季は一軍出場機会がなく、二軍で16試合に出場。打率.159、1本塁打、3打点とプロの壁に跳ね返された形となり、10月1日に戦力外通告を受けた。

11月19日、新たに育成選手として西武と再契約を結び、現在沖縄で開催されているジャパンウィンターリーグへの途中派遣が決まった。古賀のコメントは以下の通り。

【古賀輝希選手コメント】

「途中参加になりますが、いろいろなことに積極的に挑戦しながら、自分のプレーの幅を広げていきたいと思っています。他球団の選手たちのプレーや考え方を間近で見て、聞いて、学べる貴重な機会なので、そこで得たものを自分の成長につなげたいです。特にバッティングについては、少しでもレベルアップした姿で戻ってこられるよう、しっかり取り組んできます」

