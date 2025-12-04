DJ YASが新曲リリース決定、ジャケットは実の息子LIGHTO手がける

LAMP EYEのDJ／トラックメイカーであり、伝説的なクラシック『証言』を手掛けた事でも知られるDJ YASが待望の新曲「Be Yourself feat. SANTAWORLDVIEW」を12月5日にリリースすることを発表した。
ジャケットは実の息子であるLIGHTOが手掛けており、12月5日21時にはMUSIC VIDEOを公開が予定されている。また、12月6日には主催パーティー「TIGHT」がClub Asiaの開催が控えている。
本楽曲はFUTURE SHOCK内レーベルSTREET FLAVAからのリリースとなる。
＜リリース情報＞
DJ YAS
「Be Yourself feat. SANTAWORLDVIEW」
Words：SANTAWORLDVIEW
Music：DJ YAS
Scratch：RockE
Recorded, Mixed & Mastered by Kohei Nakatake at 1% Studio, Tokyo
Artwork：LIGHTO
A&R：Rita
SANTAWORLDVIEW appears courtesy of 1%
Label：STREET FLAVA / FUTURE SHOCK
DJ YAS：https://www.instagram.com/djyas_kemuriprod/
SANTAWORLDVIEW：https://www.instagram.com/santaworldview.official