今日の運勢は？ ★12月5日（金）12星座占いランキング！ 第1位は蟹座（かに座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月5日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月5日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？今日は嬉しいことが色々と舞い込んで来そうです。運の勢いだけでもうまくいってしまいそうな日ですが、自分の為に手間暇かけることも必要です。食べ物を適当にしたり、お風呂での手間を端折ったりなど、あなた自身にかけている手間暇をへらし、自分を雑に扱うことはやめて下さい。夢みていたことが現実味を帯びてくる日です。願っていたことが形になる兆しが見えたり、チャンスや嬉しい展開がやってきたりしやすい日になります。あなたが今まで頑張ってきたからこそ招けた展開なので、取りこぼすことなく受け取って下さい。怖がらず、先に進みましょう。あなたの個性が輝く一日になっています。したいおしゃれ、試したいファッション、やってみたい髪型、新しい服や靴など、そういったものがあるなら今日はぜひ取り入れてみましょう。周りにあわせてばかりではなく、自分を表現することを大事にしてみて下さい。今日は、あなたにとって有益な情報を手に入れることでしょう。噂話レベルでも、それが知りたいことと関係のあることなら、自分でもちゃんと調べてみましょう。また、今日はあなたの発言や発信が広まりやすい日でもあります。愚痴や陰口はなるべく控えて、良いことを口にするよう心掛けて下さい。パートナー運が上がっている一日です。公私関わらず、パートナー関係や契約で結ばれた相手と、仲が深まっていく予感です。良い感じの人がいるなら、その人との距離が縮まっていくかもしれません。好きという気持ちを大切に、敬意を持って相手に接しましょう。交流運が上がっています。今日は自然と誰かと会話する機会に恵まれるでしょう。人当たりの良い言葉遣いを心がけて、人との繋がりや輪を大切にしましょう。今日は勉強運も上がっています。学びたいことがあるなら今日やってみたり、ワークショップやセミナーの申し込みなどをしてみるのも良いでしょう。優先順位をつけてやっていくことは良いことですが、プライオリティが低くてずーっと先延ばしにしてきたこともきちんと手をつけましょう。どんなに重要じゃなかったことだったとしても、それが仕事や勉強に響いてきそうです。早く片付けて遊ぶ時間をつくるくらいのつもりで動きましょう。今日は金運がアップしています。最近、お金の調子が微妙なら、レシートや紙類、名刺類の整理をしてみましょう。排水溝のお掃除をするのも◎滞っている、詰まっている、止まっているという流れを自ら動かすのです。お金が入ってきたら出来ることばかりでなく、今から出来ることも探してみましょう。焦ってもしかたないので、確実に一つずついきましょう。 整理しすぎて逆にとっちらかってしまわないように、今日は多少おおざっぱなくらいが良いかもしれません。誰かにアドバイスをもとめられるかも。的確でわかりやすいあなたの言葉は、周りの人達を大いに助けるでしょう。無闇に頑張れば良いというものではありません。順序だてて、優先順位を明確にしてから取り組みましょう。最近うまくいかないなぁと感じるなら、今日は率先して家事をしてみて。いつもしているなら、逆に何もやらずにぼーっとしてみましょう。自分の為に手間暇かけることは、自分を大切にすることに繋がります。目先のことにとらわれていると、うまく進んでいきません。あなただけでは進められないことにも直面しそうなので、そういうことはさっさとタイミングが来るまで手放してしまいましょう。スマホやパソコンの中のアプリやデータを整理して、すっきりさせると、良いことが舞い込んで来そう。片づけた量に比例するかも。あれやこれやとやらなければいけないことが重なり、いっぱいいっぱいになりそう。今日は馬力が出る日なので、決めたことは片づけられたり成し遂げられたりします。頑張った分、今日は自分を沢山ねぎらってあげましょう。翌日に疲れを持ち越さない工夫をしてみましょう。どんなに体に良いものでも、摂りすぎれば毒になることもあります。どんなものでも適度にしましょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。