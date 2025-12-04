楽天、戦力外通告を受けた2選手が現役引退　ともに来季からアカデミーコー…

東北楽天ゴールデンイーグルスは4日、山田遥楓内野手と松井友飛投手が現役を引退することを発表した。また両名が、2026年シーズンから楽天イーグルスアカデミーコーチに就任することも併せて発表された。

松井は、2021年ドラフト5位で金沢学院大から入団。先発・リリーフをともにこなし、プロ通算27試合登板で3勝6敗1ホールド、防御率5.85という成績をマークしたが、10月に戦力外通告を受けた。

山田は、2014年ドラフト5位で佐賀工高から埼玉西武ライオンズに入団。その後は北海道日本ハムファイターズを経て、2024年に育成契約で楽天へ加入した。昨季開幕前に支配下登録となり、一軍で25試合に出場した。

今季はファームで78試合に出場したが一軍昇格には至らず、オフに戦力外通告を受けていた。右耳難聴のハンディを抱えながらも、声と気迫で11年間のプロ野球人生を駆け抜けた。

今回の発表の概要、および両コーチのコメントは以下の通り。

【氏名/役職】

・山田 遥楓 楽天イーグルスアカデミーコーチ

・松井 友飛 楽天イーグルスアカデミーコーチ

■山田 遥楓 アカデミーコーチ コメント

楽天イーグルスでの2年間、本当に温かいご声援をありがとうございました。東北の皆さん、イーグルスファンの皆さんには感謝しかありません。この感謝をお返しできる機会をいただけたことが、僕は心から嬉しいです。11年間プロ野球界でプレーができたので、ここで学んだことを子どもたちに伝えていきたいです。熱く熱く熱く、元気よくやっていきます！これからよろしくお願いいたします。

■松井 友飛 アカデミーコーチ コメント

このたび、現役生活に区切りをつけることを決断し、アカデミーコーチに就任することになりました。選手としての4年間は苦しい時期が多く、思うようにいかないことばかりでしたが、初勝利のヒーローインタビューの景色は今でも忘れられません。これからは次世代の選手たちに野球の魅力を伝えていけるように、精一杯頑張ります。

