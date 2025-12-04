Aile The Shota、女優・朝日ななみがメインアクター務める新曲｢ハナユキ｣MV公開

Aile The Shotaが、12月3日にリリースした「ハナユキ」のMusic Videoを公開した。

2026年2月18日（水）に、J-POPシーンにさらなる一石を投じるべく制作された2枚目のアルバム『REAL POP 2』のリリースを控え、同年3月20日鹿児島公演を皮切りに、全国11都市11公演を巡る自身最大公演数のツアー『Aile The Shota Oneman Tour 2026』の開催を発表し、活動の幅を精力的に広げるシンガーソングライター・Aile The Shota。

「ハナユキ」は、BTS、三浦大知、AI、ATSUSHI（EXILE）、久保田利伸、JUJU、山下智久、Crystal Kay、嵐といったアーティストの楽曲を手掛け、国内外で幅広く活躍するプロデューサー・UTAと、音楽制作チーム"INIMI"に所属するLOARと共に制作し、Aile The Shotaが思い描くJ-POPのど真ん中の2000年代に多く生み出された冬のラブバラードを彷彿とさせるエモーショナルな仕上がりとなっている。

Music VideoはNetflixが手掛ける新しい恋愛リアリティショー『オフライン ラブ』に出演し注目を集める女優・朝日ななみをメインアクターに起用。雪が降りしきる草原で歌唱する冬のラブバラードの王道を感じる歌唱シーンと、朝日ななみによる親近感と温かみのある演技が見応え十分の映像となっている。

＜リリース情報＞

Aile The Shota

デジタルシングル｢ハナユキ｣

12月3日（水）リリース

https://orcd.co/ats_hanayuki

https://bio.to/ATS_REALPOP2

＜ライブ情報＞

全国11都市11会場巡るツアー

「Aile The Shota Oneman Tour 2026」

2026年3月20日（金・祝）鹿児島・CAPARVO HALL

2026年3月21日（土）福岡・DRUM LOGOS

2026年3月28日（土）埼玉・HEAVENS ROCK KUMAGAYA

2026年4月4日（土）新潟・NIIGATA LOTS

2026年4月19日（日）岡山・YEBISU YA PRO

2026年4月25日（土）石川・REDSUN

2026年4月29日（水・祝）大阪・BIG CAT

2026年5月8日（金）宮城・Rensa

2026年5月9日（土）北海道・PENNY LANE24

2026年5月23日（土）愛知・THE BOTTOM LINE

2026年5月28日（木）東京・Zepp DiverCity （TOKYO）

チケット・その他の詳細はこちら

https://ailetheshota.tokyo/feature/realpop2/