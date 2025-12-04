「誰も行くことはない」ドジャース、主要なFA選手は獲らない！？　米メデ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場でどのような動きを見せるか注目されている。獲得候補に挙がっている選手も多いが、フリーエージェント（FA）市場については動きが鈍くなるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「MLBの著名人であるベン・バーランダー氏は最近、トップ10のFA選手が最終的にどこと契約するかについての予想を明らかにした。同氏は彼らの誰もがロサンゼルスに行くことはないだろうと考えている。カイル・タッカー外野手はドジャース移籍が最も有力視されているが。同氏はブルージェイズに移籍すると予想している。また、ボー・ビシェット内野手、コディ・ベリンジャー外野手、カイル・シュワーバー内野手、ピート・アロンソ内野手も現球団と再契約すると予想している」と言及。

続けて、「今オフを通して言われてきたように、ドジャースはトレード市場ではより積極的に活動する可能性がある。これにより、理論上は獲得した選手の一部に対する金銭的・時間的負担を軽減できる。また、強力なファームシステムを活用し、現在のニーズにより適した選手を獲得することも可能になるだろう」と記している。

既存戦力を活かしたトレードを積極的に展開すると予想されているドジャースだが、実際の動きがどうなるかは要注目だ。

