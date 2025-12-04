MLBは11月22日から、公式Xにて2025年の「トッププレー100」を発表している。9位には、ドールトン・バーショ（トロント・ブルージェイズ）の外野守備がランクインした。







4月29日（日本時間30日）、ブルージェイズの本拠地ロジャース・センターで行われたボストン・レッドソックス戦。このプレーは同試合の4回に起こった。



レッドソックスのジャレン・デュランが中堅へ大飛球を放つ。中堅手のバーショは背走するが、フェンス手前でバランスを崩し転倒。



そのまま前方へ左回りに一回転したが、打球を見失うことなく落下地点を予測。体勢そのままに背面で左手を伸ばし、逆シングルキャッチに成功した。



バーショの実戦対応力が光った前代未聞のスーパーキャッチが、2025年の「トッププレー100」の第9位を飾った。













【動画】バーショ、衝撃のスーパーキャッチがこれだ！

MLBの公式Xより









Top Plays of 2025: No. 9



Daulton Varsho's amazing recovery leads to one of the most UNBELIEVABLE catches you'll ever see!

