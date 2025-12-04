ドラマ『地獄は善意で出来ている』(カンテレ：毎週木曜24:15～、フジテレビ：同24:45～ ※きょう4日はフジ24:55～、FODで先行配信)の特別イベントが3日、東京・Zepp Hanedaで行われ、主演の草川拓弥をはじめ、高野洸、渡邉美穂、吉田健悟、井頭愛海、細田善彦、そして主題歌を歌うICExが集結した。

まず、草川、高野、渡邉、吉田、井頭、細田の6人が登壇。草川のタイトルコールで幕を開け、ドラマの裏話として、樹(草川)が心を開く“たき火のシーン”や、猫がなかなか来ず寒さの中で何度もテイクを重ねた“猫待ちハプニング”が語られた。

また、キャスト陣の多くが恋愛リアリティショー好きだと判明したり、細田の“推しダウン”購入秘話、さらに「今だから言える共演者へのクレーム」として、井頭が草川の変顔エピソードを明かすなど、現場の仲の良さが伝わるトークが続いた。

トークの後は、「全員協力！一致団結チャレンジ」のコーナーへ。リコーダーで音階リレーに挑んだり、全員でけん玉連続成功を目指したりと、会場の観客も巻き込んでの挑戦が行われた。しかし草川の“泣きの1回”でも成功ならず、惜しくも失敗に。

ラストの「ドッジボール連続キャッチ20回」では、草川が「みんなにハラハラドキドキしてほしいのでバレーボールに変えます!」と提案。吉田はシャツを脱ぎ、渡邉は落ちそうなボールに飛び込み、全員本気……のはずが、まさかの3回でボールが落ちてしまい、チャレンジは残念な結果に。それでも終始、笑いが絶えないゲームコーナーとなった。

続いては、主題歌を担当するICExのライブへ。ドラマ主題歌「Da-Da-Da」や初披露の「ロボハ」など全4曲をパフォーマンスし、観客が総立ちになるパフォーマンスで会場を魅了した。

イベント後半は「恋愛更生プログラム! 恋下手ダメンズ診断」へ。ICExの阿久根温世と山本龍人も加わった、恋愛センスを試す企画で、記念日のプレゼント案では、手作りアルバムを選んだ山本が“ナイスセンス”に選ばれた。

「ヤンキーにからまれた彼女を助けてひと言」対決では、阿久根の方言告白が大歓声を獲得。罰ゲームとなった高野は、博多弁・広島弁・関西弁で「好きだよ」を披露し、会場は盛り上がりを見せた。さらに渡邉のリクエストで、草川も照れながら「好きだよ」と告白。甘い声が響き渡り、大きな歓声の中、一夜限りのイベントは幕を閉じた。