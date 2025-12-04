大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、マイケル・コンフォート外野手の退団が確実視されている外野の補強に動くとみられている。既に複数選手が獲得候補に挙がっているが、コディ・ベリンジャー外野手についてはリスクもあるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ベリンジャーはドジャース時代の2019年にMVPを獲得した実績を持つ左の強打者。今季はニューヨーク・ヤンキースでプレーし152試合、打率.272、29本塁打、98打点といった数字を残したが、来季契約を破棄してフリーエージェント（FA）になっている。

実績を考えると、仮に獲得なら大谷らを擁する強力打線のクオリティがさらに上がることは濃厚と思われるが、同メディアは「彼と5年、もしくは6年の契約を結ぶことは、必ずしも好ましいことではないかもしれない。プラス面は大きいが、実績はやや不安定だ」と指摘。

続けて、「彼のプレーにおけるパワーは、ロサンゼルス時代のような輝きを失っている。過去の故障の影響なのか、打撃哲学の変化なのかは分からないが、彼は三振を減らして打球をインプレーにすることと引き換えに、かつての長打力の一部を犠牲にしている。適性という観点から言えば彼は非常にフィットするだろう。ただし、ドジャースは常にそうであるように、もし獲得を真剣に考えるなら、契約年数と金額が球団の考えに合致することが絶対条件となる」と懸念を示している。

