静岡県東部、伊豆半島の付け根に位置する沼津市(ぬまづし)は、駿河湾越しに眺める富士山、香貫山(かぬきやま)、まちの中心を流れる狩野川(かのがわ)などのすばらしい景観に恵まれた、風光明媚なまちです。

今回は、“駿河湾を味わう町”がコンセプトの複合施設「沼津港 港八十三番地」と、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

見る! 食べる! 遊ぶ! 「沼津港 港八十三番地」について

沼津港 港八十三番地

・静岡県沼津市千本港町83

・アクセス：【車】東名高速道路「沼津IC」より約20分～30分、新東名高速道路「長泉沼津IC」より約20分～30分

【公共交通機関】JR東海道線「沼津駅」南口よりバス約15分「沼津港」下車、またはタクシーで約5〜10分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

“特別な場所ではなく日常の一部でありたい”という想いから住所を名称にした、飲食店や土産物店、水族館やアトラクションが集まる複合施設「沼津港 港八十三番地」。

沼津魚市場で水揚げされた新鮮な魚介を使った料理を、和食洋食問わずいろいろな味わいで楽しめるお店が勢ぞろい! お寿司や浜焼き(海鮮BBQ)、海鮮丼、ベーカリーなどの食をリーズナブルに味わえるのが特徴です。

また、生きる化石と言われる「シーラカンス」のはく製3体と冷凍2体が展示されている、深海に特化した水族館「沼津港深海水族館～シーラカンス·ミュージアム～」では、駿河湾を中心に常時100種類以上の深海生物を展示。

駿河湾に生息する世界最大のカニ「タカアシガニ」やメキシコの深海800mに棲む「ダイオウグソクムシ」、古代ザメ「ラブカ」や5mを超える「メガマウスザメ」のはく製など、深海生物の魅力を思う存分堪能することができます。

そのほか、レーザー銃を手に、2人乗りの探査ポッドで深海エリアを探検できるライド型のシューティングアトラクション「ディープシーワールド」や、駿河湾を舞台に潜水艇に乗って未踏の海底遺跡を探検する、最新の体感型VRアトラクション「ディープクルーズ」もあり、子どもから大人まで丸一日楽しめるスポットです。

自治体からのメッセージ

沼津港大型展望水門「びゅうお」

豊富な自然と歴史に育まれた沼津の海の幸、山の幸をぜひ五感で味わってください。また、沼津市ふるさと納税返礼品でも、干物などの海産物をはじめとした多くの特産品をご用意しています。

沼津市のふるさと納税返礼品について

「沼津港 港八十三番地」で使えるお食事券、歴史ある伝統の沼津の干物を紹介します。

沼津港 港八十三番地食事券

・提供事業者：佐政水産株式会社

・内容量：6,000円分(1,000円×6枚)

・寄附金額：2万2,000円

「沼津港 港八十三番地」内で使用できるお食事券です。浜焼きしんちゃん、海鮮丼佐政、ラトレッタなど、新鮮な海鮮はもちろん、パンやコーヒーなど多彩なお店から選べます。

4.5kg 山由水産 訳あり 干物 詰め合わせ

・提供事業者：有限会社山由水産

・内容量：4.5㎏(縞ホッケ、真ホッケ、赤魚、サバ、アジ、金目鯛、さば醤油干し、縞ホッケ醤油干しなど)

・寄附金額：1万2,000円

厳選された魚をメインに、ホッケと金目鯛が必ず入った3種類以上の魚をたっぷり使用したボリューム満点の干物セットです。干物の本場で鍛えられた目利きの達人が良質な魚を仕入れ、秘伝の塩汁とこだわりの製法でふっくらやわらかい干物に仕上げています。

今回は静岡県沼津市の観光スポット「沼津港 港八十三番地」と、返礼品を紹介しました。沼津港で水揚げされた新鮮な海鮮などを味わえる飲食店や、シーラカンスや深海生物を楽しめる水族館、シューティングアトラクションや最新の体感型VRアトラクションなど、子どもから大人まで丸一日満喫できるスポットです。水族館のショップでは、メンダコやシーラカンスのぬいぐるみのほか、ここでしか買えない靴下やトートバッグなどのオリジナルグッズも販売されています。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者