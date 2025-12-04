巨人の”育成2年目野手”が止まらない！　ウィンターLで3号弾を放つ

読売ジャイアンツの平山功汰は4日、ジャパンウィンターリーグのレキオス対エイサー戦に、エイサーの「3番・三塁」として先発出場。5回の第3打席で今リーグ第3号となる2点本塁打を放った。



5回表、2死二塁の場面で第3打席を迎えた平山は、相手の右投手が投じた145キロのボールを豪快に弾き返した。打球は右中間方向へぐんぐん伸びていき、スタンドを遥か超えていく本塁打となった。







平山は、2023年育成ドラフト7位でベイサイドリーグ（当時）の千葉スカイセイラーズから巨人に入団。身体能力を活かした長打力を持ち味とする、右投げ右打ちの外野手だ。



育成2年目の今季は、三軍で56試合に出場。打率.290、5本塁打をマークした。今オフに参加しているジャパンウィンターリーグにおいて、この本塁打が第3号と打撃成長をアピールしている。



逆方向へも打球が大きく伸びるパンチ力を伸ばし、まずは支配下登録を狙っていきたい。













【動画】魅惑のパンチ力、平山功汰の本塁打がこれだ！

「入った！ 入りました!!」



育成2年目 平山功汰

JWL 第3号は逆方向への

ツーランホームラン！



