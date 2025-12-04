“球団史”に刻まれた60号弾！ローリーの衝撃打が「トッププレー100」第8位に

MLBは11月22日から、公式Xにて2025年の「トッププレー100」を発表している。8位には、史上7人目の偉業を達成したカル・ローリー（シアトル・マリナーズ）のシーズン60号本塁打がランクインした。







歴史的な試合となったのは、9月24日（日本時間25日）、マリナーズの本拠地T-モバイル・パークで行われたコロラド・ロッキーズ戦だった。



「2番・捕手」で先発出場したローリーは、第1打席に59号本塁打を右翼スタンドに打ち込んだ。そして迎えた8回。ロッキーズ3人目のアンヘル・チビリが投じた初球、低めの158キロストレートを一振りで捉えた。



打球は投手優位とされるT-モバイル・パークをものともせず右翼席に到達。今季11度目の1試合2発で、メジャー史上7人目となるシーズン60号の偉業を成し遂げた。



ケン・グリフィーJr.が保持していた球団最多本塁打の56号を塗り替えた。シアトルの新たな英雄が、2025年の「トッププレー100」の8位となった。













【動画】最強捕手、ローリーの60号本塁打がこれだ！

MLBの公式Xより









Top Plays of 2025: No. 8



Cal Raleigh becomes the 7th player in MLB history to hit 60 home runs in a season!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】