杉浦太陽 親子のコミュニケーション術を伝授「パパはデレデレだと思いますよ」

杉浦太陽がパーソナリティをつとめるTOKYO FM、FM AICHIのラジオ番組「SBI損保 presents TOKYO こども TIMES」（毎週土曜14:55～15:00）。

“パパ・ママとキッズの会話の架け橋に”をコンセプトに、保育園や幼稚園、学校で流行しているもの、子どもたちが日頃考えていること、話題の子ども向け玩具やイベント、さらにはさまざまな分野で活躍するスーパーキッズまで、子どもに関する多彩なトピックを紹介しています。

11月24日（月・祝）は、同番組の特別編として「特別番組TOKYO FMホリデースペシャル『SBI損保 presents TOKYOこどもTIMES～Autumn Meeting 2025 in 愛知～』をオンエア。11月9日に愛知県名古屋市のイオンモール大高で開催された公開収録イベントの模様をお届けしました。公開収録イベントのMCは、FM AICHIのラジオ番組「MORNING BREEZE」パーソナリティ・水城あやのさんが担当しました。この記事では、リスナーからの質問に杉浦が答える「Q＆Aコーナー」の模様を紹介します。

ーー杉浦は2007年6月に辻希美さんと結婚。同年11月に長女・希空（のあ）さん、10年12月に長男・青空（せいあ）さん、13年3月に次男・昊空（そら）さん、18年12月に三男・幸空（こあ）さん、今年8月8日に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生し、7人家族となりました。

公開収録イベントでは、会場に集まった来場者からの質問や相談に、杉浦が直接答えました。

＜リスナー（中学3年生・女の子）からの質問＞

お母さんやお父さんと、“友達”のように仲良くするにはどうしたらいいですか？

＜杉浦からの回答＞

杉浦： お母さんと娘さんって友達みたいになれるんじゃないかな。恥ずかしがらずに恋の相談や、ファッション、メイクの相談をしていくと、話が生まれます。うちで言うと、朝起きて支度するときは、長女と妻が一緒に並んで話しながらメイクしていますね。「最近、ちょっとまつ毛が抜けすぎて～」とか「（髪の毛の）カラーリング、次は何にしよう？」とか言う会話が生まれています。

あとは、TikTokを一緒に踊ってみると、むっちゃ仲良くなります。たまにパパも呼んであげて、パパとTikTokをやったら、きっとパパはデレデレだと思いますよ。「もういいよ～俺は」とか言いながらも、絶対に一緒に撮った動画をずっと大事にしているから。

今は、流行っているコンテンツを使って親子のコミュニケーションが取れる時代なので、ぜひ試してみてください！

番組では他にも「幸せな家族像」をテーマに杉浦が家族について語る場面もありました。

