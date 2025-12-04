大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ワールドシリーズ3連覇に向けて積極的な補強に動くと予想される。セントルイス・カージナルスが複数の主力を放出する噂が流れる中、ドジャースはブレンダン・ドノバン内野手を獲得するかもしれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のザック・プレスネル記者が言及した。

すでにカージナルスはソニー・グレイ投手をボストン・レッドソックスへ放出し、大量の見返りを獲得。ここからさらにノーラン・アレナド内野手やドノバンの放出も検討されているという。

そこでドジャースには、リバー・ライアン投手やエミル・モラレス内野手、ケンダル・ジョージ外野手らを放出するプランが提案された。

ドノバンは内外野を守ることができ、キケ・ヘルナンデス内野手の後継者として適している。今季は打率.282、出塁率.361と安定した成績も残しており、大谷翔平選手らの主軸を支える戦力となるだろう。

注目の集まるカージナルスの動向についてプレスネル氏は「カージナルスは今オフ、非常に興味深い立場にある。球団再建へ向かうため、来季までに複数のトレードを成立させる可能性は高いだろう」と言及した。

