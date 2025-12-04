千葉ロッテマリーンズからドラフト2位指名を受けた明治大・毛利海大投手が3日、都内のホテルで仮契約を結んだ。契約金は7000万円、年俸は1200万円（いずれも金額は推定）で、背番号は13に決まった。





今季は最下位に沈んだロッテ。サブロー新監督の下で巻き返しを図る来季に向けて、頼もしい左腕が加わった。



今夏の日米大学野球でも最優秀投手に選ばれた大学屈指の左腕。今春のリーグ戦では9試合に先発して6勝無敗、今秋も5試合に先発して4勝無敗を記録し、春秋連続でベストナインに輝いた。







入団会見では「野球人生を長く続けられる選手になりたい」とプロでの抱負を述べた。背番号については、「13番は毛利。そういう選手に成長したい」と話す。



「全ての球種で勝負できるというのが強みなので、それを存分に活かしていきたい」と言うように、制球力の高さと豊富な変化球を武器に、プロの舞台に臨む。



入団会見に同席した榎康弘アマスカウトディレクターも、その資質を高く評価する。



「1年目からローテーション投手として活躍していただき、将来的には貯金ができる投手になっていると期待しています」



本人も「ローテーション守ることをまずは考えて、新人王を取りたい」と、1年目からの活躍を誓った。



明治大学からは小島大河選手が埼玉西武ライオンズに、大川慈英投手が北海道日本ハムファイターズにそれぞれドラフト1位で指名された。4年間を過ごした仲間との対戦を心待ちにしながら、毛利はプロキャリアをスタートさせる。













