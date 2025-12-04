「試す価値あり」ジャイアンツは菅野智之と契約すべき！？　米紙が今井達…

菅野智之 最新情報

ボルチモア・オリオールズに所属する36歳の菅野智之投手は、今オフにフリーエージェント（FA）になった。今井達也投手（埼玉西武ライオンズ）の争奪戦から撤退したと推測されているサンフランシスコ・ジャイアンツに対し、米メディア『アラウンド・ザ・フォグホーン』が代替案として、菅野の獲得を推奨している。

菅野は昨オフに読売ジャイアンツからオリオールズへ移り、メジャーリーグ初挑戦のルーキーシーズンでありながら、30試合に先発し10勝10敗、防御率4.64、奪三振106をマークした。

好不調の波はあったものの、ア・リーグ東地区の最下位に沈んだチームの中で一際目立つ活躍を見せている。

しかし、オリオールズは菅野との再契約を望まず、FAとして市場に出ることになった。

サンフランシスコ・ジャイアンツは、今オフにポスティング公示された今井の争奪戦に参加していたが、米メディア『ジ・アスレチック』のアンドリュー・バガリー記者が「球団関係者によると、複数の財政的事情により、サンフランシスコ・ジャイアンツは今井を獲得するために必要な9桁の投資、あるいは市場に出ている他のトップ投手を獲得する見込みはない。

より控えめな価格の選手に焦点を当てるだろう」と報じた事で、トーンダウン。

そこで同メディアは「サンフランシスコ・ジャイアンツは菅野の獲得を検討すべき」と提言し、

「現在、FA市場でまともな先発投手を獲得しようと思えば、1000万〜1500万ドルは最低でも必要だ。

これは相当な出費だが、今の市場の現実である。

だからこそ、サンフランシスコ・ジャイアンツは菅野を試す価値がある。

NPB通算防御率2.43という驚異的な成績を残し、昨季に巨人を離れてMLB挑戦を決断。

オリオールズと契約し、まずまずの結果を残した。

本人は2026年もメジャーリーグで投げる意思を示している」と伝えている。

最後に「36歳ではあるが、長期的な解決策でなくとも実績のある投手であり、手ごろな価格でローテーションの4〜5番手としてイニングをしっかり稼いでくれるはずだ」と期待感を示した。

