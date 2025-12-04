杉浦太陽「夫婦の連携プレーが大事」子どもをしかりすぎた後の“アフターケア”、夫婦での役割とは？

杉浦太陽がパーソナリティをつとめるTOKYO FM、FM AICHIのラジオ番組「SBI損保 presents TOKYO こども TIMES」（毎週土曜14:55～15:00）。

“パパ・ママとキッズの会話の架け橋に”をコンセプトに、保育園や幼稚園、学校で流行しているもの、子どもたちが日頃考えていること、話題の子ども向け玩具やイベント、さらにはさまざまな分野で活躍するスーパーキッズまで、子どもに関する多彩なトピックを紹介しています。

11月24日（月・祝）は、同番組の特別編として「特別番組TOKYO FMホリデースペシャル『SBI損保 presents TOKYOこどもTIMES～Autumn Meeting 2025 in 愛知～』をオンエア。11月9日に愛知県名古屋市のイオンモール大高で開催された公開収録イベントの模様をお届けしました。公開収録イベントのMCは、FM AICHIのラジオ番組「MORNING BREEZE」パーソナリティ・水城あやのさんが担当しました。この記事では、リスナーからの質問に杉浦が答える「Q＆Aコーナー」の模様を紹介します。

ーー杉浦は2007年6月に辻希美さんと結婚。同年11月に長女・希空（のあ）さん、10年12月に長男・青空（せいあ）さん、13年3月に次男・昊空（そら）さん、18年12月に三男・幸空（こあ）さん、今年8月8日に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生し、7人家族となりました。

公開収録イベントでは、会場に集まった来場者からの質問や相談に、杉浦が直接答えました。

＜リスナー（父親）からの質問＞

娘を叱ってしまったとき、どのようなアフターケアをするといいでしょうか？

＜杉浦からの回答＞

杉浦： 子どもに怒りすぎたときの自己嫌悪ったら、ありゃしないですよね。僕も怒りすぎて反省したことはむちゃくちゃあります。親がちゃんと叱ったり、怒るというところも見せておかないと、「パパとママは何でも許してくれる」と思っちゃうから。

でも、反射的に親も叱りますよね。その後の夫婦の連携プレーが大事です。パパが怒っちゃったらママがちょっとケアして、子どものメンタルが落ち着いたら後でギュッとハグしてあげると、「パパはやっぱり優しかった」となる。僕が怒りすぎたら妻もなだめてくれるし、妻が怒ったら僕が子どもたちに「どうした？」と聞く。そのための夫婦のいい塩梅を探してみてください。

番組では他にも「幸せな家族像」をテーマに杉浦が家族について語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：特別番組TOKYO FMホリデースペシャル「SBI損保 presents TOKYOこどもTIMES～Autumn Meeting 2025 in 愛知～」

放送日時：11月24日（月・振休）15:00～16:00（生放送）

出演：杉浦太陽（生放送・公開収録）、水城あやの（公開収録）

番組Webサイト：https://www.sbisonpo.co.jp/ad/kodomo-times/