「ギリギリまで粘らない」岡本和真が真っ先に契約する！？　米紙が大胆予…

読売ジャイアンツに所属する29歳の岡本和真内野手は、今オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する。同様にMLBへ渡る日本人選手は複数いるが、その中でも同選手が真っ先に契約する可能性が高いと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

今オフには岡本をはじめとして、村上宗隆内野手（東京ヤクルトスワローズ）、今井達也投手（埼玉西武ライオンズ）、高橋幸佑投手（中日ドラゴンズ）などが市場に出ていた。

どの選手もMLB球団から注目を浴びているが、中には長期かつ高額契約を結ぶ可能性がある選手もいる。

そんな中、同メディアは「NPBの注目フリーエージェント（FA）選手のうち、1人が早期に契約する」と予想。

続けて「村上の締め切りは12月22日、今井と岡本は1月2日だ。

この3人のうち1人は締め切りギリギリまで引っ張らず、ウインターミーティング期間中に契約を結ぶと思う。

最も早く決まる可能性が高いのは岡本だ。

今井と村上は年齢が若く需要も高いため、じっくり判断するはず。

さらに大胆な事を言えば、3人のうち誰か1人はオーランドで契約するだろう」 と伝えている。

