大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフフリーエージェント（FA）になったマイケル・コンフォート外野手の退団が確実視されている。現時点では去就はまだ不透明だが、シカゴ・カブス入りする可能性もあるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

カブスは今オフ、主力打者の一人であるカイル・タッカー外野手がFAになっており、契約コストの高さなどから引き留めは困難とみられている。流出した場合に備え、外野に新戦力を確保しておきたい状況だ。

同メディアは「シカゴがこの冬に外野陣で大きな躍進を遂げる可能性は低い。もし選手を獲得するとしても、現有戦力が故障した際に第4の選択肢として活躍できるベテランになるだろう。この場合、コンフォートとジェシー・ウィンカー外野手（ニューヨーク・ヤメッツ）の2名がシカゴにとって最適な選手と言える」と言及。

続けて、「今季の2人はどちらも失望の残るシーズンとなったが、本来はもっと良い選手だ。さらに、どちらも比較的手頃な契約で済む見込みがある。そのため、彼らはリスクの低い、費用対効果の高い保険的オプションとして、カブスの外野陣が2026年に向けて強みであり続けるための助けとなる可能性がある。FA市場のトップ選手ほど魅力的ではないが、シカゴの補強方針にはより合致しており、結果的に大きな“お買い得”となる可能性もある」と記している。

