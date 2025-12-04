子どもたちと先生に充実した教育環境を! 宮城県気仙沼市のふるさと納税寄附金の使い道「教育パッケージ」とは?

宮城県の最北端に位置する気仙沼市(けせんぬまし)は、全国から漁船が集う、水と緑に恵まれたまち。東北最大級の有人島「気仙沼大島」や美しい自然も魅力で、地形が複雑に入り組んだリアス海岸の海岸線が描く景色は絶景です。

気仙沼市ではふるさと納税の寄附金を6つの使途に充てており、今回はその中から「教育パッケージ」という取り組みについて、紹介していきます。

子どもたちの能力を引き延ばす! 気仙沼市のふるさと納税寄附金の使い道「教育パッケージ」について

2024年度からの10年間で、約18億円規模を投資する事業「教育パッケージ」。骨組みとなる取り組みは「子どもへの投資」「誰一人取り残さない」「先生への投資」です。

子どもたちの教育環境の充実のほか、教える側の先生たちの環境も良くして教育の成果に厚みを持たせるという、“気仙沼市の未来を担う「人」への投資”となる内容で、少子化の中でも豊かな人材の育成を進め、子どもたちの能力を最大限に引き伸ばすことを目的としています。

気仙沼市の「けせんぬまWell beingプラン」について

気仙沼市において、人口の減少や少子高齢化が進む問題を“最重要課題”と位置づけています。表面的な人口減少緩和策ではなく、「雇用創出」「就労環境の改善」「居住環境の改善」「子育て環境の更なる改善」「移住・定住の促進」をテーマとして、地域力の維持・向上のため総合的な解決策を議論する市民会議「けせんぬま未来人口会議」を設置しました。

人口減少の緩和と、住み続けたいと思えるまちづくりについてのアウトプットとしてまとめられたのが、市民の暮らしやすさを実現する計画「けせんぬまWell beingプラン」です。

その中でも大きな柱である「人口減少対策パッケージ」「教育パッケージ」という事業に、ふるさと納税寄附金が活用されています。

気仙沼市のふるさと納税返礼品について

冬のごちそう! 「生ずわいがにのむき身セット」を紹介します。気仙沼市の中で3カ月以内に登録された新着の返礼品です。

カット済 生ずわいがに むき身セット 総重量750g (正味重量600g)

・提供事業者：株式会社カネダイ

・内容量：600g(総重量 750g)

・寄附金額：1万円

ぷりっとした食感と濃厚な味わいが魅力の生ずわいがにのセットです。肉厚なずわい棒肉、甘みが強いずわい爪、食べ応え抜群なずわい爪下、鍋料理におすすめのずわい肩肉の4部位。むき身加工されているので食べやすく、子どもから大人まで楽しめます。

今回は宮城県気仙沼市のふるさと納税寄附金の使い道「教育パッケージ」と、新着の返礼品を紹介しました。子どもたちの教育環境はもちろん、子どもたちを教える教育者たちの環境を整えるという、未来を見据えた事業でした。教育の充実は、豊かな人材育成につながります。本取り組みに興味をもった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者