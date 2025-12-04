「今出せば安売りになる」メッツは千賀滉大を残すべき！？　識者はトレー…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手は、今オフのトレード候補に浮上している。そこで米メディア『SNY』は、「メッツは同選手をトレードすべきか？」というテーマで識者を集めて議論した。

千賀は2023シーズンに印象的な活躍を見せ、新人王投票2位、サイ・ヤング賞投票7位に入ったことがある。

2025年前半にはリーグトップの防御率1.47を記録する圧倒的なパフォーマンスを見せた。

その一方で、2024年には怪我による長期離脱で先発1試合にとどまり、一年を棒に振ったこともある。

健康状態によってパフォーマンスが大きく変動するため、扱いづらい選手との見方が広まっている。

そのためトレード候補の一人に浮上しているが、同メディアによると「数人のMLBスカウトと球団幹部に尋ねたところ、結論はノーという回答で一致した」という。

あるスカウトは「彼はすでに2シーズンで高いレベルの投球を見せている（2023年と怪我する前の2025年前半）。

今トレードすれば安売りになるし、見合うリターンはまず得られない。

彼にはチームを優勝に導けるだけの球がある。

だから賭けても良いはず。

勝負どころに間に合うよう健康であることに期待するべきだ」と述べている。

また、MLB幹部はワールドシリーズ連覇のロサンゼルス・ドジャースを例に挙げ「シーズン中の投球回を見れば、とても優勝するようなチームには見えなかった。

しかし、10月に主力が戻ってきて、それで優勝した。

選手層があれば怪我を乗り越えつつ強さを維持できる。

メッツも後半に若手投手を試していたし、層を作り始めているように見える。

だから千賀を残す方が筋が通る」と語り、千賀の残留を支持している。

