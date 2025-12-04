杉浦太陽「下の子より上の子を多めに…」“きょうだい育児”で気をつけていることとは？

杉浦太陽がパーソナリティをつとめるTOKYO FM、FM AICHIのラジオ番組「SBI損保 presents TOKYO こども TIMES」（毎週土曜14:55～15:00）。

“パパ・ママとキッズの会話の架け橋に”をコンセプトに、保育園や幼稚園、学校で流行しているもの、子どもたちが日頃考えていること、話題の子ども向け玩具やイベント、さらにはさまざまな分野で活躍するスーパーキッズまで、子どもに関する多彩なトピックを紹介しています。

11月24日（月・祝）は、同番組の特別編として「特別番組TOKYO FMホリデースペシャル『SBI損保 presents TOKYOこどもTIMES～Autumn Meeting 2025 in 愛知～』をオンエア。11月9日に愛知県名古屋市のイオンモール大高で開催された公開収録イベントの模様をお届けしました。公開収録イベントのMCは、FM AICHIのラジオ番組「MORNING BREEZE」パーソナリティ・水城あやのさんが担当しました。この記事では、リスナーからの質問に杉浦が答える「Q＆Aコーナー」の模様を紹介します。

ーー杉浦は2007年6月に辻希美さんと結婚。同年11月に長女・希空（のあ）さん、10年12月に長男・青空（せいあ）さん、13年3月に次男・昊空（そら）さん、18年12月に三男・幸空（こあ）さん、今年8月8日に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生し、7人家族となりました。

公開収録イベントでは、会場に集まった来場者からの質問や相談に、杉浦が直接答えました。

＜リスナー（母親・4人家族）からの質問＞

杉浦さんは下のお子さんが生まれてから、上のお子さんにはどういうことに気を付けて接していますか？ ちなみに、うちは下の子が1歳9ヵ月、上の子が4歳です。

＜杉浦からの回答＞

杉浦： 下の子よりも上の子を多めに接しようと意識しています。どうしても小さいから下の子に行きがちなところをぐっと我慢して、上の子との時間をたっぷり取る。（下の子が生まれると、上の子は）やはり赤ちゃん返りだったり、（下の子に）ジェラシーを必ず抱くので。小さい子も手がかかりますが、精神的に大人になるのは上の子です。記憶にも残りますから。“僕もちゃんと愛されているんだ”という認識をしながら、「僕も弟（妹）を可愛がろう！」という意識も出てくるので、上の子のメンタルをすごく大事にしてあげてください。

番組では他にも「幸せな家族像」をテーマに杉浦が家族について語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：特別番組TOKYO FMホリデースペシャル「SBI損保 presents TOKYOこどもTIMES～Autumn Meeting 2025 in 愛知～」

放送日時：11月24日（月・振休）15:00～16:00（生放送）

出演：杉浦太陽（生放送・公開収録）、水城あやの（公開収録）

番組Webサイト：https://www.sbisonpo.co.jp/ad/kodomo-times/