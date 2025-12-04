杉浦太陽“夫婦円満”の秘訣は？「うちの母からの教えで…」18年の結婚生活で身につけたコミュニケーション術を明かす

杉浦太陽がパーソナリティをつとめるTOKYO FM、FM AICHIのラジオ番組「SBI損保 presents TOKYO こども TIMES」（毎週土曜14:55～15:00）。

“パパ・ママとキッズの会話の架け橋に”をコンセプトに、保育園や幼稚園、学校で流行しているもの、子どもたちが日頃考えていること、話題の子ども向け玩具やイベント、さらにはさまざまな分野で活躍するスーパーキッズまで、子どもに関する多彩なトピックを紹介しています。

11月24日（月・祝）は、同番組の特別編として「特別番組TOKYO FMホリデースペシャル『SBI損保 presents TOKYOこどもTIMES～Autumn Meeting 2025 in 愛知～』をオンエア。11月9日に愛知県名古屋市のイオンモール大高で開催された公開収録イベントの模様をお届けしました。公開収録イベントのMCは、FM AICHIのラジオ番組「MORNING BREEZE」パーソナリティ・水城あやのさんが担当しました。「幸せな家族像」をテーマに杉浦が家族について語りました。

ーー杉浦は2007年6月に辻希美さんと結婚。同年11月に長女・希空（のあ）さん、10年12月に長男・青空（せいあ）さん、13年3月に次男・昊空（そら）さん、18年12月に三男・幸空（こあ）さん、今年8月8日に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生し、7人家族となりました。

水城： 太陽さんはとても優しいイメージですが、ぶっちゃけケンカはしないんですか？

杉浦： ケンカは最近している暇がないですね。もう18年一緒にいたら、何で怒るのか、何が嫌なのかが分かるじゃないですか。だからそのスイッチも踏まない。ちょっとした嫌なことがあっても、うちの母からの教えで「言いたいことは明日言え」という言葉があります。

水城： 言いたいことは、そのとき言うものじゃないんですか？

杉浦： そのときだと怒りのメーターが上がって、スイッチが入っている状態でしょう？ 明日じゃなくてもいいから、ちょっと我慢して、トイレに行ってクールダウンしてから「さっき言おうと思っていたこと言おう」と思うだけで、伝え方が変わるわけです。同じ温度で言わない。怒りって瞬間的なものですから、一晩寝かすとちょっと落ち着けます。

水城： 落ち着いた状態で、ケンカではなく話し合いをすると。

杉浦： 話し合いにもなるし、相手への伝え方も違う。そうすると向こうからの返しも違うんです。

水城： 今、絶賛ケンカをしているご夫婦にアドバイスをするとしたら？

杉浦： 言いたいことは言ったらいい。ただ、怒って言っていいわけじゃないですよね？ 僕は、妻の機嫌が悪いのがこの世で一番嫌なんです。だからその機嫌を悪くしてほしくないから、「こういうふうに動いたら円満にいけるな」というのを、主観的ではなく、俯瞰的に見るんです。家庭の中で（2人対戦の盤上ゲームの）チェスをやっているように、「次の一手はこれやな！」「これをやったらうまくいく」みたいなことを考えながら。

例えば、妻がいつもイライラしていたら、家に帰るのもちょっとつらいじゃないですか。僕も“帰りたくなるような家”を作る努力をしなきゃいけないと思って、家での自分の役割を探しました。頼られる存在でいたいな、と。「ターくん（杉浦）、早く帰ってきて！ 大変だから待ってるよ」みたいな連絡が来たら、「じゃあ帰るわ」と。子どもをお風呂に入れるし、ご飯も作る。そうやっていくとお互いが戦友になっていくんです。

水城： 子育てという同じ目標に向かうと。

杉浦： 信頼感が増していきましたね。モヤモヤするなと思ったら、それは育児家事にモヤモヤしている。それを夫婦間でバチバチやるんじゃなくて、育児家事を一緒にやっていく。これが一番平和です。

番組では他にも、リスナーからの質問に杉浦が答える「Q＆Aコーナー」などもオンエアしました。

