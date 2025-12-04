杉浦太陽「クローンか!?」5人の子どもの“0歳写真”が激似で「僕と妻の遺伝子を足したら“この顔しか生まれないんだな”っていうぐらい（笑）」

杉浦太陽がパーソナリティをつとめるTOKYO FM、FM AICHIのラジオ番組「SBI損保 presents TOKYO こども TIMES」（毎週土曜14:55～15:00）。

“パパ・ママとキッズの会話の架け橋に”をコンセプトに、保育園や幼稚園、学校で流行しているもの、子どもたちが日頃考えていること、話題の子ども向け玩具やイベント、さらにはさまざまな分野で活躍するスーパーキッズまで、子どもに関する多彩なトピックを紹介しています。

11月24日（月・祝）は、同番組の特別編として「特別番組TOKYO FMホリデースペシャル『SBI損保 presents TOKYOこどもTIMES～Autumn Meeting 2025 in 愛知～』をオンエア。11月9日に愛知県名古屋市のイオンモール大高で開催された公開収録イベントの模様をお届けしました。公開収録イベントのMCは、FM AICHIのラジオ番組「MORNING BREEZE」パーソナリティ・水城あやのさんが担当しました。「幸せな家族像」をテーマに杉浦が家族について語りました。

ーー杉浦は2007年6月に辻希美さんと結婚。同年11月に長女・希空（のあ）さん、10年12月に長男・青空（せいあ）さん、13年3月に次男・昊空（そら）さん、18年12月に三男・幸空（こあ）さん、今年8月8日に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生し、7人家族となりました。

水城： 5人のお子さんは、それぞれ個性が全然違いますか？

杉浦： 全員違いますね。特技も違うし、好きなことも違うし、性格も違う。でも、顔は似ているんです。5人全員の0歳児の写真を並べたら、「クローンか!?」って言うぐらい似ています。僕と妻の遺伝子を足したら、この顔しか生まれないんだな、という感じが、もう5人にして答え合わせになりました（笑）。

水城： わかります！ 太陽さんと奥様、顔が似ていらっしゃると思っていました。

杉浦： 結婚したら顔が似てくるって言うじゃないですか。僕が妻の顔に寄せていっているのか、妻が僕の顔に寄せていっているのか、どっちなんでしょうね（笑）。

水城： やっぱり仲が良いと似てくるんじゃないでしょうか。

番組では他にも、リスナーからの質問に杉浦が答える「Q＆Aコーナー」などもオンエアしました。

