モンドリアンはこのほど、おおいた未来まちづくりと共同で制作したFortniteマップ『大分×府内城 学びのスタンプラリー』を公開した。

大分×府内城 学びのスタンプラリー

同社では、国土交通省の3D都市モデル「PLATEAU」を活用し、世界的に人気のゲーム「Fortnite」内に日本各地の街並みを再現するプロジェクトを推進している。

2025年3月に公開した大分市のFortnite第1弾マップ『府内城DOMINATION』は、別府八湯温泉祭や大分大学文化祭などで活用され、大阪関西万博のアワード受賞など、メタバースとeスポーツ業界で大きな注目を集めた。

今回の第2弾マップは、より多くの自治体・企業・学校・団体・住民が活用できるように制作。戦闘要素を排除してゲーム操作の基礎から学べる仕様にしたことで、「FORTNITE初心者でも楽しめる観光MAP」として、府内城や大分市の魅力をゲーム内で体験しながら知ることができる。

府内城の魅力をクイズで学べる

ゲーム操作の基礎から学べる

また、ゲームを進めると、府内城周辺を南蛮船で巡る体験ができる仕掛けを盛り込んだ。南蛮文化を背景に持つ大分市の魅力をアピールし、県外の人でも「訪れてみたい」と思えるようなつくりとなっている。

南蛮船で巡る体験もできる

観光振興や地域活性化のモデルとしての社会的意義を持ち、プレイヤー同士の交流や地域コミュニティの活性化にも貢献する新しい形の地域創生プロジェクトとなる。地域のお祭りや学校の文化祭、企業のレクレーションなど、誰でもイベントの規模を問わず無料で利用できる。