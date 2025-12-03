大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、マイケル・コンフォート外野手の退団が確実視されている外野の補強に動くとみられている。カイル・タッカー外野手（シカゴ・カブスFA）をはじめ様々な選手が噂されているが、また新たな候補が浮上しているようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

獲得候補に挙がっているのは、フィラデルフィア・フィリーズ所属のハリソン・ベイダー外野手。今季途中にミネソタ・ツインズからフィリーズへ移籍した31歳で、2球団合計で146試合、打率.277、17本塁打、54打点といった数字を残している。

同メディアは「ノースジャージードットコムのアンドリュー・トレディック記者は、ベイダーがフィリーズを離れドジャースと契約すると予想している」としつつ、「ロサンゼルスでは外野のポジションの一つが不足しており、左翼へのポジション変更はベイダーの長期雇用に役立つかもしれない」という同記者の見解を紹介。

続けて、「今季の彼はキャリアハイとなる17本塁打、OPS.796を達成した。フィリーズでは50試合で打率.305、出塁率.361、長打率.463を記録し主力選手として活躍している。ドジャースが3連覇を目指す中、アンディ・パヘス外野手、テオスカー・ヘルナンデス外野手とのトリオは強力な布陣となるだろう」と記している。

