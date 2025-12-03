日本野球機構（NPB）は、12月9日に2025年度の現役ドラフトを開催する。同制度は各球団2人以上の対象選手を選出し、他球団から必ず1人以上指名する。移籍の活性化により、出場機会に恵まれていない選手の新天地での飛躍が期待される。ここでは、今年の現役ドラフトで特に注目したい横浜DeNAベイスターズの選手を紹介する。

松本凌人

[caption id="attachment_240797" align="aligncenter" width="530"] 横浜DeNAベイスターズの松本凌人（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／92kg

・生年月日：2001年12月5日

・経歴：神戸国際大付高 - 名城大

・ドラフト：2023年ドラフト2位（DeNA）

ドラフト2位指名と高評価を受けてプロ入りした松本凌人だが、ここまで苦しいシーズンを過ごしている。ポテンシャルは十分なだけに、飛躍のきっかけを掴みたいところだ。

名城大では1年秋からリーグ戦に登板し、3度全国大会に出場。最速153キロを誇る本格派のサイドスローと評判を呼び、2023年ドラフト2位で横浜DeNAベイスターズに入団した。

ルーキーイヤーは、リリーフで開幕一軍スタート。しかし、一軍定着には至らず、同年は10試合登板、防御率5.91とプロの壁に阻まれた。

プロ2年目の今季は、さらに登板数を減らし、4試合の一軍登板で防御率7.36と低調な結果に。

ファームでは49試合に登板したが、2勝2敗、防御率4.36と目立つ成績を残せなかった。

その一方で、本格派の変則右腕は貴重な存在といえる。現役ドラフトの対象となれば、多くの球団から注目を集めることになるだろう。

