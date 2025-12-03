6期生加入、大河ドラマ出演が決定…乃木坂46 井上和が2025年を振り返る「濃い1年を過ごすことができたなって思っています」

◆2025年を振り返り！
井上：2025年が残り1ヵ月になりました……！ まだあと1ヵ月ありますけど、今年を軽く振り返っていこうかなと思います。
乃木坂46でいうと、後輩の6期生ちゃんが加入しました！ 6期生ちゃんは先月まで「新参者」（新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za）というライブをやっていましたね。あとは「真夏の全国ツアー」の明治神宮野球場でおこなう公演が10回目を迎えたり、初めて味の素スタジアムにも立たせていただいたり、久しぶりのアルバムのリリースが決定したり！ ファンの方にうれしいお知らせもたくさんできた1年だったんじゃないかなと思います！
個人的なお話としては、今年のはじめのほうに38枚目シングル「ネーブルオレンジ」で中西アルノとダブルセンターを務めさせていただいたり、大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）の出演が決定したり、チャンスをいただく機会が多くて、自分にとっても濃い1年を過ごすことができたなって思います。
先輩の卒業も見送って……大事な1年だったなと思うんですけど、1つ思うことがあるとすれば、“もっとたくさん言葉を残しておけばよかったな”ってちょっと後悔があったりします。でも、まだ今年は1ヵ月あるし、今からでも遅くないので、言葉を残していけたらいいなと思っております！
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info