杉浦太陽 5人目誕生！育児のコツは「無駄なところに力を使わない」「睡眠のジグソーパズル」その深意とは？

杉浦太陽がパーソナリティをつとめるTOKYO FM、FM AICHIのラジオ番組「SBI損保 presents TOKYO こども TIMES」（毎週土曜14:55～15:00）。

“パパ・ママとキッズの会話の架け橋に”をコンセプトに、保育園や幼稚園、学校で流行しているもの、子どもたちが日頃考えていること、話題の子ども向け玩具やイベント、さらにはさまざまな分野で活躍するスーパーキッズまで、子どもに関する多彩なトピックを紹介しています。

11月24日（月・振休）は、同番組の特別編として「特別番組TOKYO FMホリデースペシャル『SBI損保 presents TOKYOこどもTIMES～Autumn Meeting 2025 in 愛知～』をオンエア。11月9日に愛知県名古屋市のイオンモール大高で開催された公開収録イベントの模様をお届けしました。公開収録イベントのMCは、FM AICHIのラジオ番組「MORNING BREEZE」パーソナリティ・水城あやのさんが担当しました。「幸せな家族像」をテーマに杉浦が家族について語りました。

ーー杉浦は2007年6月に辻希美さんと結婚。同年11月に長女・希空（のあ）さん、10年12月に長男・青空（せいあ）さん、13年3月に次男・昊空（そら）さん、18年12月に三男・幸空（こあ）さん、今年8月8日に次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生し、7人家族となりました。

水城： 杉浦さん、第5子誕生本当におめでとうございます！

杉浦： ありがとうございます！ 今、上の子が高校3年生、中学3年生、中学1年生、そして小学1年生、そして生後3ヵ月の赤ちゃんです。一番下の赤ちゃんが今後、保育園か幼稚園に入ると幼・小・中・高と全員そろうことになります！ 数年前は上の3人が同じ小学校だったので、運動会は自分の出番のようにずっと忙しかったです（笑）。

水城： 7人家族！ 賑やかですね。でも、生後3か月だと、寝不足や体力的なしんどさはありませんか？

杉浦： 今回は1ヵ月の育休を取得しました。授乳などもおこなっていましたが、（妻・辻希美から）「育休が終わっても起きてね！」って（笑）。夜中にオムツ替えも必要ですし。ただ、赤ちゃんが寝たと思ったら、僕は秒で寝られるようになりました。睡眠のスイッチがすごい入るんですよね。

水城： すごい！ もうエキスパートですね。やはり第1子のときと比べると大変さは違いますか？

杉浦： 第1子のほうが大変でしたね。やはり初めての体験でしたから。もう5回目ですから、なんとなくは分かりますが、「昔より若くないな」というのは感じます（苦笑）。体力が違う。

水城： そこは経験値でカバーされているのですね。

杉浦： そうですね。無駄なところに力を使わないようにしています。

水城： では、睡眠は、ところどころで取りつつ、お仕事と両立されていると。

杉浦： “睡眠のジグソーパズル”と呼んでいます。取れるところで取る、みたいな。

水城： 今日の（公開収録会場の）名古屋までの新幹線の間は、もちろんお休みされて？

杉浦： いや、アニメを観ちゃいました（笑）。自分の時間もなかなか取れないので、好きな「ワンピース」や「ワンパンマン」のアニメを観たいじゃないですか。それを観ることで、上のお兄ちゃんたちと話が合うんですよ。自分も好きですし、親子の共通コンテンツとしても楽しめます。ゲームも、子どもが好きなものに興味を持って一緒にやるようにしています。

水城： 大きくなったお子さんをお持ちの方だと、お子さんに教えてもらうことも増えますよね。

杉浦： そうですね。最近で言えば、「イタリアンブレインロット」（※生成AI（人工知能）が生み出した動物や物などを奇妙に組み合わせたキャラクターに、イタリア語風の名前を付けて遊ぶインターネットミーム）とか知っていますか？ 今、小学生に爆発的に流行っているんです。幼・小・中・高と全員分の情報を入れておかないといけないので、TikTokで何が流行っているか、とか。映画「チェンソーマン レゼ篇」も観に行って、娘と話せるようにしています。

水城： 時間がいくらあっても足りないですね。

杉浦： でも、それが家族との共有の時間になっているんです。仕事か家族しか、もうチャンネルがない。大変ですが、楽しめる方法をたくさん模索しながらやっています。

水城： お子さんとの共通の話題、時間を持つことをかなり大事にされているんですね。

番組では他にも、リスナーからの質問に杉浦が答える「Q＆Aコーナー」などもオンエアしました。

＜番組概要＞

番組名：特別番組TOKYO FMホリデースペシャル「SBI損保 presents TOKYOこどもTIMES～Autumn Meeting 2025 in 愛知～」

放送日時：11月24日（月・振休）15:00～16:00（生放送）

出演：杉浦太陽（生放送・公開収録）、水城あやの（公開収録）

番組Webサイト：https://www.sbisonpo.co.jp/ad/kodomo-times/